Un message positif à délivrer à La Louvière Centre malgré la défaite contre Mons

”Nous étions bien en place et respections à la lettre les consignes de notre entraîneur et cela ne manquait pas d’ennuyer notre adversaire. De manière assez incompréhensible, nous avons, en seconde période, montré moins d’application tandis que dans le même temps, Mons augmentait sensiblement le rythme avant de profiter de quelques petites erreurs qui finissaient par se payer très cher”, observait Virgile Marquis, chargé de doubler Vito Baiardo sur le flanc droit défensif et qui dans un premier temps remplissait parfaitement sa tâche.

Avant de, comme tous ses partenaires du secteur, montrer une fébrilité dont profitaient allégrement les Dragons. “Le groupe est fort et va se relever. Le problème est essentiellement mental et nous vivrons encore de beaux moments dans cette compétition”, martelait un peu plus loin Fred Salem.