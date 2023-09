Médaille de bronze pour le Sonégien Julien Vanbellaiengh au Mondial de triathlon

”Dans ce sens-là, c’est jouable. Dans l’autre sens, c’est plus compliqué, sourit Julien. On avait plutôt préparé la distance olympique. Le super-sprint, c’était plus un entrainement.”

Après avoir décroché sa toute première victoire en triathlon, l’Ironman 5150 de Westfriesland, en juin, une 6e place à l’Euro et 7e à l’Euro d’aquathlon à Menin, le voilà encore performant au niveau mondial. “Le podium, c’est clairement le plus résultat de ma carrière. Monter sur la boîte, ça reste énorme. En plus dans un championnat du monde. Je ne m’attendais pas à ça même si quand on commence, on a toujours l’objectif résultat dans un coin de la tête.”

Alors qu’il va mettre le cap vers la Turquie dans quelques semaines pour décrocher sa place pour le Mondial prochain, il ne peut cacher sa satisfaction devant un tel été. “Le bilan est évidemment super positif, sourit le protégé d’Yves D’Harvengt. Si on m’avait dit ça en début de saison, j’aurai signé des deux mains.”

Après, il continuera sa préparation pour entrer dans une nouvelle catégorie (30-34) où il entend avoir autant de bons résultats. “Le but est de toujours gratter des minutes et d’aller m’adapter à mes nouveaux concurrents. Je remercie aussi mes sponsors qui m’accompagnent là-dedans.”