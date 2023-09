”C’est une équipe jeune, dynamique et technique qui n’a concédé que deux défaites sur les cinq premières journées de championnat, avance Frédéric Taquin. Elle s’est d’ailleurs qualifiée en Coupe de Belgique face à Lommel, l’actuel leader de la Challenger Pro League. De notre côté, on doit faire honneur à notre statut de leader, même s’il est encore tôt dans la saison. Il n’y a pas de pression à ce stade de la compétition. Après dix matchs, nous aurons un premier indicateur.”

Les Loups seront attendus comme toujours mais voudront maintenir leur brevet d’invincibilité. “L’ambiance de travail est positive au sein du groupe. On se remet en question chaque semaine. On travaille toujours. On continue de progresser. Le pire ennemi du sportif, c’est la zone de confort. On a des objectifs à moyen et long terme… mais on se challenge sur des objectifs à courts termes. Le premier ? Gagner le match qui suit.”