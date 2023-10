La RAAL assure le spectacle contre Visé

Tout au plus les plus difficiles pouvaient-ils reprocher aux Loups de ne pas avoir “tué “plus tôt la partie après le but d’ouverture de Benoit. “Sans doute mais le fait de finir trop tôt le match induit parfois aussi un relâchement coupable. L’important est de conserver le zéro derrière et avec les qualités offensives qui sont les nôtres, le reste suit”, entamait dans son analyse un Fred Taquin forcément heureux du dénouement d’une partie où le doute n’avait jamais eu droit de cité.

Certes en face l’équipe était-elle déforcée et inexpérimentée mais la machine louviéroise une fois mise en branle broyait-elle toutes velléités fussent-elles rares et timides. Le duo Pau-Gobitaka faisait des merveilles et explosait dès que possible le flanc droit d’une défense pourtant très serrée. Au fil que les minutes s’égrainaient, on sentait que le frêle édifice viendrait à craquer et les Loups avaient le bon goût d’assurer le spectacle, ce qui ravissait le public.

N’ayant pris qu’un petit but depuis l’entame de la compétition, Mike Vanhamel, véritable relais du staff sur le terrain, restait très professionnel et ne tombait pas dans le piège de l’euphorie : “Oui le bilan est excellent mais il reste encore beaucoup de choses à améliorer, tout est loin d’être parfait croyez-moi ! ”

Sérénité, expérience et lucidité : voilà un mélange qui risque de faire un malheur cette saison au Tivoli.