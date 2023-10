Le premier but d’Axel Benoit avec la RAAL : “Toujours un grand moment !”

Lorsqu’au quart d’heure, Axel Benoit débloquait le marquoir d’une reprise plat du pied lors du duel entre la RAAL et Visé, le Tivoli explosait littéralement. “Soyons de bon compte, ce n’est pas le but le plus compliqué à inscrire tant la passe de Gobitaka relevait du véritable caviar qu’il suffisait à pousser au fond, mais il n’en reste qu’à domicile, dans une telle ambiance, cela reste un moment vraiment spécial. C’est assez indescriptible d’ailleurs et les mots me manquent vraiment pour décrire exactement ce qu’on ressent”, entamait le demi-défensif de 23 ans.