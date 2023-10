Buteur contre Visé, Fadel Gobitaka savait que le collectif était capable de belles choses. "Nous enchaînons les bonnes prestations. Pour l’instant, nous sommes efficaces dans les deux surfaces : on n’encaisse plus et on marque. Les nouveaux se sont bien intégrés. On s’entend tous très bien et cette ambiance met les joueurs à l’aise et a un effet bénéfique sur leurs prestations."

Plutôt que de parler d’objectifs personnels, Fadel préfèrerait obtenir une récompense collective. "Les statistiques, c’est bien, mais ce n’est pas ma priorité. Les qualités de chacun doivent profiter à l’équipe. Il y aura la coupe de Belgique fin octobre, mais notre premier objectif reste le championnat, à commencer par l’Antwerp B. Ces équipes U23 sont assez joueuses, avec beaucoup de mouvements. Elles n’ont rien à perdre."

"Je veux des joueurs à leur plein potentiel."

Le T1, Frédéric Taquin, ne prend pas non plus les U23 de l’Antwerp à la légère. "Cette équipe reste sur un 9 sur 12 et vient de battre Gand, ce n’est pas rien. C’est une jeune formation encadrée par l’expérimenté Dorian Dessoleil. Nous l’avions battue deux fois la saison passée mais elle me semble mieux armée. Les Anversois se sont sauvés de justesse et en ont tiré les leçons."

L’adversaire pourrait se présenter ce samedi avec quelques surprises au coup d’envoi. "C’est possible avec une équipe U23. Je me souviens que contre OHL, il y avait un fameux joueur en face. La semaine suivante, il signait en Ligue 1 ! Encore une fois, l’Antwerp B a des qualités et avec un Dessoleil parfois décisif quand il monte sur phases arrêtées, nous devrons être vigilants."

Les Loups le sont en ce moment. Ils n’ont plus encaissé depuis des lustres. "On défend en bloc, on donne peu d’occasions et notre gardien est solide, poursuit Frédéric Taquin. Dans un match, tu sais que l’adversaire aura toujours une ou deux opportunités, mais pouvoir gagner en ne marquant qu’un but est toujours intéressant. Pour l’instant, on en marque plus qu’un. Le groupe a gagné en maturité. On monte en puissance. L’ambiance est extraordinaire, le groupe vit très bien."

Au moment d’attaquer un mois d’octobre qui comprendra deux déplacements délicats à Heist et Knokke et la cerise sur le gâteau avec Anderlecht le 31, Frédéric Taquin veut d’abord se concentrer sur l’Antwerp. "Mercredi, nous avons gagné 3-2 en amical face à Valenciennes. Des garçons qui ne sont pas titulaires ont pu jouer 90 minutes. Je veux que tout le monde soit au top pour aider le groupe quand c’est nécessaire. Il y aura des blessés, des suspendus, des joueurs moins bien. L’objectif du staff est d’aligner chaque semaine des joueurs à leur plein potentiel, donc de faire jouer des gens en forme."

Noyau : Vanhamel, Valkenaers, Faye, Corneillie, Maisonneuve, Calant, Benoit, Vanzo, Cenci, Pau, Ito, Franco, Liongola, Gobitaka, Soumaré, Vancamp, Kiankaulua, Stalmans, Ben Haddou et Sowah (de retour du Covid). Touché aux adducteurs, Maës est laissé au repos.