"Gagner ce type de match est important", assure Mohamed Soumaré

Seulement voilà, la deuxième mi-temps, face aux U23 de l’Antwerp, n’a pas été du même tonneau et après le but anversois puis l’exclusion de Sowah, les hommes de Frédéric Taquin n’ont pas eu la vie facile.

"Je dirais que nos 20 premières minutes ont été excellentes, que notre fin de première mi-temps a été bonne et que la deuxième période est à oublier, soulignait le T1 louviérois. Sur nos deux buts, nous avons exercé un très bon pressing. On voulait les étouffer. A la pause, ça peut être 3-0 et à 2-1, nous avons aussi eu l’occasion de faire 3-1."

Un autre paramètre est sans doute entré en ligne de compte pour expliquer la baisse de régime des Loups. Si Gueulette est par exemple sorti à la pause, c’est pour une bonne raison. "Il était malade, relevait Frédéric Taquin. En réalité, quatre ou cinq de mes joueurs souffraient de maux de ventre, ce qui peut aussi expliquer cette piètre seconde période."

Néanmoins, cette victoire acquise dans la douleur peut sonner telle une piqure de rappel. "Disons qu’on peut retaper plus facilement sur le clou après ce genre de match, surtout qu’un déplacement difficile nous attend à Heist. C’est le pire déplacement de la division. Aller prendre trois points là-bas serait significatif", assurait le T1.

"Nous devons garder les pieds sur terre."

Double buteur, le capitaine Mohamed Soumaré évoquait la vie d’attaquant. "Il faut être au bon endroit et profiter des opportunités. Parfois, vous n’avez rien à vous mettre sous la dent et dans d’autres matchs, comme aujourd’hui, vous avez des occasions."

Mohamed insistait lui aussi sur l’importance de gagner ce type de rencontre. "Dans un championnat, il faut pouvoir gagner de la sorte de temps en temps. Il me semble que nous avons toujours les pieds sur terre, mais au cas où nous serions tentés de ne plus les avoir, ce match doit nous servir pour la suite."

Un troisième but aurait tué tout suspense, selon Mohamed. "A 2-0, le match n’était pas plié et nous ne sommes pas parvenus à inscrire le troisième. En début de deuxième période, nous avons sans doute subi le revers de la médaille. Après avoir réalisé de nombreuses courses, exercé un gros pressing et mis beaucoup d’intensité, on a accusé un peu le coup et les Anversois en ont profité. Mais au final, nous avons gagné."

RAAL : Vanhamel, Benoit (59e Sowah), Faye, Pau, Gobitaka, Soumaré (78e Vanzo), Maisonneuve, Ito, Gueulette (46e Franco), Vancamp (69e Kiankaulua), Calant.

ANTWERP B : De Wolf, Davis, Amal, Vanhees, Udoh, Degallaix (82e Tuypens), Zaânan (82e Smits), Verstraeten (73e Mbuyi-Mbayo), Horemans, Gillot, Doumbia.

Arbitre : M.Delaye

Avertissements : Calant, Sowah, Vanhamel, Vanzo, Amal, Gillot, Zaânan.

Exclusion : 79e Sowah (2J)

Buts : 5e et 16e Soumare (1-0 et 2-0), 57e Horemans (2-1)