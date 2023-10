Cette semaine, les Loups ont rendez-vous à Heist. "Heist, c’est très spécial. C’est le déplacement le plus compliqué de la saison, assure Frédéric Taquin. Le contexte, le public massé en partie derrière le juge de touche, l’atmosphère : tout est à part. En plus, il fait très sombre. Cette équipe met beaucoup d’impact et est très conquérante à la maison. Heist à domicile et Heist à l’extérieur, ce n’est pas pareil. Actuellement, cette formation est troisième. Ce n’est pas rien. De notre côté, nous irons là-bas avec notre état d’esprit habituel. Il y a un beau coup à jouer car les six premiers se rencontrent. Ce sera clairement un match de haut de tableau."

Paradoxalement, la deuxième période difficile face aux U23 de l’Antwerp ne fait pas peur au coach. Au contraire. "Elle est tombée au bon moment pour nous faire garder les pieds sur terre. C’est une bonne piqure de rappel avant les déplacements à Heist et Knokke et le derby entre les deux face à l’Olympic. On a besoin parfois d’empocher des points de la sorte."

"Derrière, ça pousse méchamment."

Depuis trois semaines, le T1 des Louviérois n’a plus modifié son onze de base, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de concurrence. Certainement pas. "Derrière, ça pousse méchamment. J’ai des garçons qui mettent une pression positive sur le groupe, ce qui veut dire que les gens sur le terrain savent que donner 100% de soi, c’est le minimum. Mais ça reste sain. Je sens les joueurs de plus en plus solidaires. On a passé une belle semaine."

Des joueurs conscients aussi que la prestation en deuxième mi-temps contre l’Antwerp ne doit pas se répéter trop souvent. "Ils n’étaient pas contents après le coup de sifflet final. On voit que ce sont des compétiteurs. Ils ont travaillé dur cette semaine, le tout dans la bonne humeur."

Les petits soucis gastriques entrevus samedi dernier dans le chef de plusieurs éléments, dont Samuel Gueulette, ne sont plus qu’un mauvais souvenir.

Pour ce déplacement, Sowah, qui a pris deux jaunes face aux Anversois, est suspendu. Le reste du groupe est mobilisable, à savoir Vanhamel, Valkenaers, Faye, Corneillie, Maisonneuve, Calant, Benoit, Vanzo, Cenci, Pau, Ito, Franco, Gueulette, Liongola, Gobitaka, Soumaré, Vancamp, Kiankaulua, Stalmans, Ben Haddou et Maës, de retour.