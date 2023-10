Pour situer l’ampleur de la performance, Heist comptait jusqu’ici le maximum de points à domicile, sans encaisser le moindre but. Pour y parvenir, ils ont mis tous les ingrédients nécessaires : solidité défensive, technique, vitesse et solidarité.

”Venir à Heist, qui n’avait pas encore encaissé à domicile, et prendre les trois points de cette manière, c’est magnifique, entamait heureux Frédéric Taquin. Surtout quand on voit l’intensité de cette équipe dans les duels en première mi-temps. On est resté solide et on s’est créé quelques opportunités. Malgré cela, c’était 0-0 à la pause. J’ai dit aux garçons qu’il n’était pas question de paniquer. Car on était vraiment sur le bon chemin et on devait continuer, peu importe le temps qu’il fallait. Pour finir, on a fait le travail et on a été récompensé de nos efforts.”

En effet, poussant encore plus dès la reprise, ils inscrivaient deux buts en l’espace de cinq minutes. D’abord grâce à un penalty obtenu par Gobitaka et converti par Soumaré, puis par Ito dans tous les bons coups. “Certes, on aurait pu en mettre beaucoup plus, mais je ne vais pas bouder mon plaisir. Je pense que la différence entre le premier et le troisième du classement était quand même notable. On a un vrai groupe, ce qui fait notre force. On avait déjà une très belle équipe l’an dernier, mais la cohésion n’était pas ce qu’elle est cette saison. On a de la maturité à tous les échelons, on est solidaire, le groupe vit bien ensemble. Et avec l’expérience, je peux vous dire que ça fait toute la différence”, soulignait le coach, qui récupérera Sowah pour la venue de l’Olympic, mais perdra Gobitaka (suspendu).

Heist : Van Aerschot ; Smet, Vande Cauter, Peers, Nys ; Augustynen, Sabhaoui (69e Lemti), Benhamou (69e Jannes), Goossens (69e Van Hout), Carrasco (69e Van Goylen) ; Colman.

RAAL : Vanhamel ; Faye, Maisonneuve, Calant ; Benoit (76e Liongola), Gueulette, Ito (84e Cenci), Pau (76e Vanzo), Gobitaka ; Soumaré (76e Kiankaulua), Vancamp.

Arbitre : M. Boogaerts.

Avertissements : Peers, Goossens, Soumaré, Smet, Gueulette, Vanzo, Gobitaka.

Exclusion : 78e Van Goylen.

Les buts : 58e Soumaré sur pen. (0-1), 62e Ito (0-2).