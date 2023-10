À partir de la 20e minute, les Loups prenaient le jeu à leur compte et s’octroyaient plusieurs possibilités dont une tête de Calant sauvée à même la ligne par Augustynen. Au retour des vestiaires, les hommes de Frédéric Taquin intensifiaient le rythme, et cela chauffait de plus en plus devant le but local.

Juste avant l’heure de jeu, Gobitaka s’infiltrait dans le rectangle, et faisait un petit pont à Smet qui l’accrochait. Soumaré délivrait les siens en convertissant le penalty. Dans la foulée, suite à un contre rondement mené, Vancamp offrait le deuxième but à Ito. En supériorité numérique suite à l’exclusion de Van Goylen pour une vilaine faute sur Faye, les Louvièrois géraient sans difficulté le reste de la rencontre. Ils auraient même pu accentuer leur avance avec un peu plus de lucidité de la part de Vancamp qui a loupé deux grosses possibilités.

Qu’à cela ne tienne, ils remportent néanmoins un joli succès face à un concurrent direct.

Heist : Van Aerschot ; Smet, Vande Cauter, Peers, Nys ; Augustynen, Sabhaoui (69e Lemti), Benhamou (69e Jannes), Goossens (69e Van Hout), Carrasco (69e Van Goylen) ; Colman.

RAAL : Vanhamel ; Faye, Maisonneuve, Calant ; Benoit (76e Liongola), Gueulette, Ito (84e Cenci), Pau (76e Vanzo), Gobitaka ; Soumaré (76e Kiankaulua), Vancamp.

Arbitre : M. Boogaerts.

Avertissements : Peers, Goossens, Soumaré, Smet, Gueulette, Gobitaka.

Exclusion : 78e Van Goylen.

Les buts : 58e Soumaré sur pen. (0-1), 62e Ito (0-2).