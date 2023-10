La RAAL reçoit l’Olympic samedi, un choc qui était électrique l’année passée : “Savoir gérer nos émotions”, affirment les Loups

Pour le jeune défenseur rémois des Loups Axel Benoit, ce RAAL-Olympic sera le premier qu’il vivra.

”On en a parlé entre nous et j’ai ainsi pu prendre connaissance, par ceux qui l’avaient vécu dans un passé récent… dans un camp ou dans l’autre, de la rivalité qui existait entre les deux formations, sourit-il. Cela ne m’impressionne pas du tout car finalement c’est pour ce type de matches à enjeu que nous faisons du foot notre métier et qui donne envie. Gamin, je suivais avec beaucoup de passion aussi les duels en ligue 2 entre Reims, dont je ne manquais aucun match à domicile et Sedan ou Troyes et qui enflammaient les supporters. À titre personnel, je me sens prêt à en découdre tout comme mes partenaires d’ailleurs car ce qui fait notre force cette saison c’est que personne ne calcule rien et se donne au maximum. Pas question de “tricher” que ce soit durant les entraînements ou le week-end. Le staff aurait de toute façon tôt fait de s’en apercevoir avec les conséquences que cela aurait”, rigolait notre interlocuteur.

Pour Fred Taquin, Carolo, ou presque de naissance, cet affrontement entre clubs de la capitale du Centre et du Pays noir reste un moment particulier. “Cela dépasse en effet le foot et est fait d’émotions et de passion. C’est en tout cas dans cet esprit que nous aborderons la partie. Aucune animosité ne devrait jamais venir parasiter ce genre de rendez-vous qui doit rester avant tout un beau moment de communion”, embrayait-il.

Paradoxalement, depuis leur accession en N1, les Loups ne sont jamais parvenus à vaincre les Dogues. Un petit nul voici un an puis une défaite dans des circonstances rocambolesques dont on se rappelle au retour à La Neuville ont forcément laissé les Louviérois sur leur faim.

”Bons ou mauvais, les événements vécus dans une vie doivent servir pour le futur et lors de ces affrontements il nous manquait clairement l’état d’esprit qui doit prévaloir lors de ces “soirées de gala. Il faut être affamé pour s’imposer et l’Olympic l’était à l’époque. Croyez-moi, nous en avons tiré les leçons et plus jamais on ne nous y reprendra. Le dernier match à Heist a prouvé s’il le fallait encore que lorsque nous devons enfiler notre “bleu de travail” nous savons désormais le faire. Nous avons aussi travaillé sur nos émotions et rien ni personne ne pourra encore nous déstabiliser”, poursuivait le T1 louviérois.

Force est de reconnaître qu’aujourd’hui les deux clubs et futurs adversaires sont l’un et l’autre aux antipodes du foot régional. La RAAL caracole en tête de la série et fait avancer à grands pas ses ambitieux projets sportifs et structurels à l’inverse d’un Olympic qui met un peu de temps à trouver le bon rythme et qui se débat actuellement avec quelques soucis internes. “Il n’en reste que les Dogues peuvent s’appuyer sur l’expérience d’une série qu’ils connaissent depuis toujours, sur un groupe très technique et un excellent gardien”, prévenait en conclusion Taquin.