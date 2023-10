Le calme et le soleil : comment Joël Ito et Maxence Maisonneuve sont devenus indispensables à la RAAL

À lire aussi

”Qu’ils soient devenus des titulaires indiscutables n’est pas étonnant, affirme David Verwilghen, le directeur sportif. D’abord, ils connaissaient la division avant d’arriver chez nous. Ce sont aussi des joueurs intelligents qui comprennent vite les consignes du staff. À cela, vous ajoutez les ingrédients travail, méticuleux, sérieux, à l’écoute… le mélange donne de bons résultats.”

Maxence Maisonneuve comptabilise le maximum de temps de jeu en championnat avec la RAAL. ©ULP

Maisonneuve : un bourlingueur de 24 ans

Inconnu en Belgique il y a encore quinze mois quand il a rejoint l’Olympic, Maxence Maisonneuve a bien bourlingué avant de poser ses valises chez nous à 940 km de son Istres d’origine où il a joué jusqu’en U17 nationaux avant que le club ne dépose le bilan. Le Provençal a alors mis le cap sur Martigues puis Clermont où il a côtoyé les pros. Des passages à Aurillac et à Saint-Malo ont rythmé son quotidien avant de le voir enfiler le costume de Dogue la saison passée où Xavier Robert lui a donné sa chance. Un parcours qui a enrichi le capital expérience du défenseur.

Profitant de la blessure de Victor Corneillie (Loup de la défunte saison) avant même le début de championnat, l’Istréen de 24 ans a su saisir sa chance et conserver sa place malgré le retour de son compatriote. Même si, au final, on se dit qu’une éventuelle disponibilité plus rapide de Corneillie n’aurait pas forcément contrarié ses plans.

”Ils ne sont pas forcément en compétition pour ce poste d’arrière central, continue notre interlocuteur. On a quatre défenseurs qui peuvent jouer à plusieurs positions derrière. On a donc plusieurs combinaisons imaginables et il est possible que l’une d’elles associe ces deux joueurs.”

Du haut de son 1 m 91, celui qui porte le n°13 en référence à Marseille, la région et le club qu’il connaît parfaitement, apporte de la sérénité et sa taille est plus qu’un atout. “Il est aussi intéressant dans le jeu long. En dehors du terrain, son accent du sud apporte du charme. C’est un soleil dans le vestiaire.”

Ito avait déjà connu le Tivoli

Joël Ito s'éclate au Tivoli avec la RAAL. ©ULP

25 cm plus petit, Joël Ito n’a pas les mêmes caractéristiques physiques et pourtant, il a aussi convaincu le staff de le titulariser à chaque match. Son côté libre dans le dispositif de l’Olympic la saison dernière avait rendu fou toutes les défenses adverses et avait tapé dans l’œil des Loups bien avant son arrivée cet été.

L’ancien espoir du Club Bruges est en forme et il a logiquement réussi à s’adapter et à trouver ses marques dans un système différent. Le médian de 25 ans connaissait déjà un peu le Tivoli pour avoir évolué à La Louvière Centre une saison (2020-2021) avant de suivre Xavier Robert et Mohamed Dahmane à Charleroi. À quelques heures des retrouvailles avec les Dogues qui l’ont relancé, celui qui avait rejoint les espoirs de Malines pour la saison 2018-2019 et suivi six mois à Geel (avant l’arrivée du Covid) a planté son premier but cette saison, à Heist dans le match au sommet remporté par la RAAL.

”Son volume de jeu, son abattage sur le terrain sont énormes, décrit Verwilghen. Il récupère énormément de ballons, il va les gratter, il est déroutant et apporte de la créativité. Il est un excellent complément à Maxime Pau au milieu de terrain. Il est petit mais athlétiquement, il est rôdé. Il court entre 12 et 13 km par match. Il est très difficile de lui prendre le ballon. En dehors du terrain, c’est un calme. Parfois, on peut même oublier sa présence tellement il est discret. Mais, sur la pelouse, il se révèle et se lâche.”