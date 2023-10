La RAAL était largement un ton au-dessus de l’Olympic

En moins de 4 minutes et au terme de belles combinaisons, Van Camp puis Pau donnaient ainsi le ton. L’Olympic tentait de réagir et héritait, en 60 secondes, de deux somptueuses opportunités que Dahmane ne pouvait concrétiser. Ce seront finalement les deux seules occasions olympiennes de toute la partie car ensuite, les Loups rentraient en véritable démonstration. Le Tivoli se régalait tant le jeu de mouvement proposé par la troupe de Fred Taquin séduisait. À de rares moments, les Dogues, souvent étouffés par le rythme imprimé, essayaient de sortir mais sans vraiment venir inquiéter une arrière-garde locale qui restait vigilante.

La seconde période était du même acabit et sans une prestation trois étoiles de Moriconi dans les buts carolos, l’addition aurait été bien plus sévère encore. Soumaré soignait sa confiance par deux fois et, finalement sans vraiment forcer leur talent, les Loups remportaient… pour la première fois depuis leur accession en N1, un choc les opposant à l’Olympic.

“Je suis certes très heureux de ma prestation mais c’est surtout sur la solidité du groupe qu’il faut insister. Le fait d’enregistrer 7 clean sheets en 9 matchs est un signe qui ne trompe pas”, observait un Maxime Pau qui rayonnait de tout son talent tout au long de la partie en donnant quelques sueurs froides à ceux chargés de le surveiller.

En continuant à pratiquer un tel football et pouvant compter sur un noyau aussi étoffé, on se demande qui pourra arrêter de tels Loups cette saison.