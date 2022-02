Dimanche matin, au terme de son match, le visage était un peu plus marqué que deux heures auparavant lorsqu’Adeline Francq était arrivée au Stade Dienne pour y diriger La Louvière Centre - Houdeng en U14.

Impatiente en arrivant sur le site sur le coup de 9h, c’est surtout soulagée d’avoir pu aller au bout de son premier match avec toute l’attention qui entourait ces premiers coups de sifflet que la jeune femme a fait le bilan peu avant midi. "Dans l’ensemble, je crois que ça a été", souffle celle qui évolue à la RAAL. "Je crois qu’à l’avenir, il faudra que je m’affirme peut-être un peu plus dans mes décisions. Je dois plus m’imposer. J’ai fait des fautes, c’est clair. J’en ferai toujours, j’en suis bien consciente. Mais les gamins ont été réceptifs et compréhensifs."