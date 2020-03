Ca devait être l’événement de l’année, c’est pour l’instant reporté.

Le 28 mars, l’ENL Water-polo rêvait d’écrire une nouvelle page de son histoire en remportant sa première Coupe de Belgique.

En outre, l’organisation à la maison, au Point d’Eau de La Louvière, offrait à l’ENL la garantie d’un succès jamais connu pour les Loups.

"En 45 minutes, on avait atteint les 300 réservations », lance le président Denis Leemans. « On avait dû stopper pour des raisons de sécurités et surtout qu’on doit laisser des places pour l’adversaire."

Un tel engouement, La Louvière n’est pas habitué et aurait pu booster encore plus la dynamique qui s’est installée ces dernières années. Malheureusement, la fédération de natation a décrété l’arrêt de toutes compétitions jusqu’au 3 mai.

"Pourquoi si tard ? Au départ, la fédération a été l’une des premières à se prononcer. Ensuite, elle a voulu que tout le monde soit sur le même pied d’égalité en raison des fermetures des piscines qui dépendent notamment des bourgmestres. C’était le flou. Evidemment, après, le Fédéral a pris le dessus mais au préalable, c’était pour éviter que des équipes soient avantagées ou pas au niveau des entrainements avant la reprise de la compétition. Et puis, on attend le pic encore plus tard."

Justement, la compétition, championnat ou coupe de Belgique, les Louviérois espèrent pouvoir aller à son bout.

"On espère évidemment pouvoir reprogrammer la finale ! Et vivre un moment historique. Si pas, on avait déjà franchi un cap en atteignant la finale. En championnat, soit on reporte les huit matches encore à jouer, soit on supprime. Mais la santé reste le plus important. Et si on annule tout, on fera quand même partie de l’Histoire."