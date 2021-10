Le président Ousmane Sow sera plus présent auprès du groupe de N1 alors que le rôle de Fortuné pourrait évoluer.

Qui sera à la barre de La Louvière Centre à Tirlemont dimanche prochain ? Vu les récents événements vécus du côté de la Louvière Centre ces dernières heures, cette question doit certainement être sous toutes les lèvres tant du côté des joueurs que des suiveurs du club.

Pour la direction, qui a rencontré les membres du staff vendredi, la réponse est simple : "David et Marc-Antoine sont toujours entraineurs chez nous", nous indiquent Adrien Fuchs et Ousmane Sow. "Ce qu’on attend d’eux et du groupe est qu’ils viennent faire leur travail."