C’était normalement le dimanche 29 août que la Raal version féminine lançait sa saison en P2, la première de son histoire. "Le forfait de Cuesmes nous a obligé à devoir attendre une semaine de plus", déplorait Barbara Carlisi, coach des Louves. "On se prépare depuis plus d’un mois et demi, pour répondre à nos ambitions. Notre objectif : on veut et on doit tout gagner. C’est l’objectif du club d’atteindre la P1 dès la saison prochaine."

Viser l’excellence et le haut de tableau, c’est tout simplement la marque de fabrique de la Raal. Que ce soit du côté masculin ou féminin.