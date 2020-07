Ce sera une grande première pour Philippe Maes dès que le championnat reprendra. A 45 ans, il a en effet rejoint Trivières pour succéder à Murat Sahin, lequel avait annoncé son départ il y a quelques semaines, à la tête de l’équipe première du CO Trivières.

Un grand changement en perspective pour celui qui sera épaulé par Damien Cavallo.

"Je quitte en effet la Raal où j’étais dans un cocon, tout étant bien organisé", explique-t-il. "Entrainer le COT, c’est un défi. Je n’ai jusqu’à présent entraîné que des jeunes à Houdeng (U19) et à la Raal durant trois ans (U19, U16 et U17). A la Raal, c’était une bonne expérience. C’est le club qui monte dans la région et c’est bien qu’on puisse collaborer avec eux. Que ce soit pour leur fournir nos meilleurs jeunes ou à l’inverse pouvoir récupérer des jeunes Loups et leur permettre de rebondir. Mais d’un point de vue personnel, je voulais enfin pouvoir coacher des adultes."