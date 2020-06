Le portier de 25 ans avait été présenté chez les Dogues il y a quelques semaines.

Pourtant lors de la présentation de l'équipe le 9 juin dernier, la direction louviéroise avait annoncé attendre le Français le 6 juillet lors de la reprise officielle des entrainement, se basant sur un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2021 (une date contestée par le joueur et son entourage) et qu'aucun transfert n'avait jusqu'à présent été validé du côté du Tivoli.

Le matricule 213 avait toujours dit qu'il allait libérer le gardien si tout se déroulait dans les règles.

Ulric Cremers a donc été libéré puisque les Loups ont annoncé ce dimanche avoir trouvé un accord avec leur club ami de l'Olympic de Charleroi. "La Louvière Centre, l' Olympic de Charleroi et Ulric Cremers ont facilement trouvé un gentleman agreement qui convient aux 3 parties, en bonne solidarité hennuyère."

Un dénouement heureux pour l'un des grands artisans du titre en D2 amateurs il y a deux saisons et qui avait annoncé son départ de La Louvière Centre durant le confinement.

"Ulrich a été pendant 2 ans un acteur essentiel et moteur de la dynamique sportive de notre club. Nous lui souhaitons une progression de carrière la plus fructueuse possible", ajoutent les Louviérois.

Il ne reste plus désormais à La Louvière Centre d'annoncer, présenter ou trouver le nom du successeur entre les perches louviéroises.