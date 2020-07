Alain-Jerry Lufira Luebo, le nouveau Loup : “A la Raal pour être champion !” Centre Antoine Delvigne © Ultraspix

Evoluant en Nationale 1 la saison précédente, le jeune défenseur a les pieds sur terre. “J’ai été convaincu par les ambitions du club. J’ai discuté avec les dirigeants, le coach et le projet qu’ils m’ont vendu m’a tenté ! Le cadre, très pro, est important pour moi aussi. C’est le choix de la raison mais aussi un peu de la passion ! Les supporters mettent une superbe ambiance ici et ça me motive toujours énormément sur le terrain.” (...)