La RAAL continue de construire son noyau pour la N1.

En ce début de semaine, c'est le retour d'Alexis Calant que les Loups ont officialisé.

Le défenseur central de 25 ans revient à Saint-Julien après une parenthèse à Belfort (N2) d'une saison. Il avait fait partie de l'effectif de la saison 2020-2021 et avait notamment joué le match contre l'Antwerp en Coupe de Belgique.

"Mon objectif reste inchangé : je veux tout faire pour travailler, progresser et réussir. J’ai toujours l’ambition d’atteindre le plus haut niveau possible. À La Louvière, je vais retrouver un staff et des coéquipiers que j’ai adoré lors de mon premier passage ; des infrastructures et un encadrement professionnels ; ainsi qu’un projet ambitieux sur le long terme", a-t-il confié sur le site du club.