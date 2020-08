Ce dimanche en match amical, Amaury Arcoly affronte déjà ses ex-équipiers de Manage, pensionnaires de D3 ACFF alors que Le Roeulx évolue en P1. Retour sur neuf ans de bonheur chez les Verriers.

Quitter Manage, Amaury n’y avait jamais pensé. Seulement, avec une entrée à la police début mars 2019 et une place à Bruxelles, son quotidien a été chamboulé. "Je ne savais plus suivre le rythme des entrainements", déclare le nouveau Rhodien. "En Division 3 Amateurs, dès que j’en loupais un, je n’étais plus repris. J’aurais pu tenter de rester à Manage mais le moment était venu de changer. Il y a quelques années, j’aurais privilégié le foot. Avec l’âge, on mûrit !"