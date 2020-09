Amine Zenadji, déjà 7 buts et 4 assists avec La Louvière: "Je suis en pleine confiance" Centre Nathalie Dumont © Solenn Postiaux

Le joueur formé au Red Star a cartonné cet été durant la préparation avec La Louvière Centre.



Alors que La Louvière Centre peaufine sa préparation avant les échéances officielles, Amine Zenadji se met déjà en évidence en occupant la tête du symbolique classement des buteurs de son équipe de cet été. En neuf matchs amicaux, l’élément offensif a, en effet, planté sept buts pour quatre passes décisives. De quoi se mettre en lumière alors que la reprise officielle et la Coupe de Belgique se rapprochent à grands pas. "Je ne me pose pas de questions, lance le Français de 23 ans. Je fais ce que je dois faire sur le terrain. En tant qu’offensif, j’essaie d’apporter ma touche technique et d’être décisif."



(...)