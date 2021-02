En octobre dernier, lors du tirage au sort des 16es de finale de la Coupe, un seul joueur de la RAAL priait pour hériter de l’Antwerp. Si le Standard et Anderlecht avaient les faveurs des pronostics pour l’ensemble de la meute, pour Clément Libertiaux, seul le matricule 1 pouvait le combler de bonheur.

Et pour cause, le gars de Profondeville de 22 ans voyait ce soir-là l’occasion de retrouver des amis en face dont Jean Butez, le gardien du Great Old qu’il a côtoyé à Mouscron.

Si une blessure privera le Lillois de ces retrouvailles sur le terrain, Clément Libertiaux sera, lui, bien sur la pelouse du Bosuil pour ce rendez-vous prestigieux. "Je serai toutefois bien là, en tribunes et après, on se fera un check et on reparlera du match", sourit Jean qui a pris une tout autre trajectoire que celle empruntée par son ami en 2020. "Lui, il a franchi un cap en allant à l’Antwerp. Moi, j’ai fait l’inverse en descendant de plusieurs échelons", rigole Clément. La rivalité de ce mardi soir fera ensuite place de nouveau à une belle amitié, cultivée depuis le Canonnier.

Leur relation

Libertiaux : "Évidemment, le premier jour n’était pas comme le dernier. On a appris à se connaître. Au début, on était des collègues mais maintenant, nous sommes devenus des amis. On a passé quelques soirées ensemble. On se revoit régulièrement pour jouer au padel ou manger l’un chez l’autre. Et on échange beaucoup de vidéos de gardiens entre nous. Récemment encore, je l’avais sollicité pour un avis sur une de mes sorties."

Butez : "Le premier souvenir que j’ai de lui