Il y a encore trois ans, Loic Demierbe faisait partie des espoirs belges dans le judo. Des podiums en European Cup, des titres nationaux… la carrière du Sonégien s’inscrivait à l’époque surtout au niveau européen et mondial. Et pourtant, trois ans plus tard, le gaillard de 26 ans a épousé une autre carrière en devenant 8e meilleur belge lors d’un championnat belge de CrossFit !