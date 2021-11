Ce samedi, ce sera jour de fête au Stade Leburton. Non seulement, toutes les équipes d’âge de la RUTB défileront mais une réception VIP (la première depuis très longtemps) orchestrée par Pino Giarra et son équipe fera office d’échauffement convivial et rassemblera les délégations des deux clubs qui s’apprécient ainsi que les sponsors.