Eleven, détenteur des droits de la Coupe, ne désirant pas retransmettre le match, encore moins le filmer, la télévision Antenne Centre négociait depuis plusieurs jours.





Et finalement, un accord financier a été trouvé avec Eleven, un montage financier possible grâce à des sponsors et la RAAL.





Si évidemment, c'est une bonne nouvelle, il reste encore à finaliser tout le processus.





"Pour l'instant, rien n'est encore signé", lance Philippe Saintes de la télévision. " Le club de l'Antwerp est intervenu dans la danse et lui aimerait bien un service avec plusieurs caméras. Nous n'en proposions qu'une. Mais les Anversois ont fait appel à une société de production, mais il faut savoir qui va payer cela..."





S'il ne s'agit que de détails, la chaine reste toutefois encore prudente avant d'affirmer clairement la retransmission en direct, même si des images seront de toute façon bien prises mardi.



"Il faut qu'on s'assure que techniquement, on puisse récupérer le flux mais tout devrait être réglé d'ici la fin du week-end."





Philippe Saintes et Gaël Brunin seront alors aux commentaires de ce 16e de finale en Coupe de Belgique.





Privés de matches de la RAAL depuis octobre, les supporters des Loups espéraient pouvoir regarder Antwerp-Raal à la télé.