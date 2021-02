A quelques heures de l’affiche Antwerp-RAAL, on pourrait croire que la tension monte aux abords de Saint-Julien, camp d’entrainement de la meute. Il n’en est rien. "Je suis surtout content tant qu’il y a du foot. Que ce soit match ou entrainement, c’est pareil", lance Frédéric Taquin. "Je ne parlerai donc pas d’impatience mais bien de satisfaction de pouvoir le jouer."

Tous les test négatifs

Alors que tous les tests Covid se sont révélés négatifs ce lundi au sein du noyau de la RAAL, conditions pour pouvoir se rendre à Anvers ce mardi soir, les Loups continuent à fourbir leurs armes avec un dernier entrainement ce lundi, conscients de l’écart entre les deux équipes.

"On n’est clairement pas à 100 %, on manque de rythme", lance le coach. "Mais on a permis aux joueurs d’être en forme pour ce rendez-vous avec un programme adapté ces derniers jours."

(...)