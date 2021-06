Depuis l’Ironlakes 2019, François Fouss rongeait son frein comme la plupart des triathlètes. Plus d’un an et demi plus tard, il n’a pas loupé ses retrouvailles avec la compétition. Ce dimanche, le Sonégien a, en effet, terminé premier en Vétéran 1, 27e au scratch du triathlon de Tours, au terme des 2,1 km à la nage, 85 km à vélo et 20,5km de course à pied. Un bonheur d'avoir pu remettre un dossard malgré l’effort intense : "J’avais oublié que ça faisait mal tout ça", a-t-il commenté de suite.