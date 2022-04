On ne retient au final que la nouvelle défaite de la Louvière Centre mais trois jours après la débâcle à Liège, les Loups ont montré un visage un peu plus consistant même si les déchets techniques et le manque de réussite étaient toujours présents. "En tout cas, ceux qui étaient là ont montré qu’ils en voulaient et ceux de Liège, on fait parler leur orgueil", se félicitait Jean-Michel Méo.