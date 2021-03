Deuxième dans quatre étapes consécutives du challenge de Hainaut (Le Roeulx, Marcinelle, Anderlues et Besonrieux) version virtuelle, François Lecolley a enfin touché au but en étant déclaré vainqueur du Jogging du Télévie à Binche, qui s’est cloturé dimanche, après son chrono de 29.46 sur le 8 km.

François, vous êtes soulagé d’avoir enfin gagné ?

"Je vois ça surtout comme la confirmation de mon bon début de saison. Mais c’est vrai que cette fois-ci c’est moi qui ai coiffé tout le monde sur le poteau vu que j’ai fait ma course dimanche en fin d’après-midi ! A Marcinelle et à Anderlues, j’avais été battu dans les dernières heures de la course."