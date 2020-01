Sezgin Guney relance sa carrière plus de trois ans après un grave accident.

Sezgin Guney ne s’attendait plus à recevoir pareille nouvelle et pareille opportunité. Plus de trois ans après un grave accident de moto sur le circuit de Mettet, le Louviérois a annoncé il y a quelques jours qu’il reprenait le chemin des circuits.

"La première condition était le feu vert du médecin ", sourit le Louviérois de 38 ans. Le pilote belgo-turc revient de loin. De son accident sur le célèbre circuit Jules Tacheny, les conséquences ont été nombeuses : fracture du tibia, du fémur, section des ligaments croisés et déchirure des ligaments antérieurs. "Ça, c’était en plus quatre semaines après un grave accident d