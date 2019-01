Perdants ou gagnants, tous les acteurs du derby URLC - Raal (1-0) sont allés communier avec leurs supporters après la rencontre. Comme à chaque fois.

C'est même devenue une habitude que ce soit à la Raal ou à La Louvière Centre depuis le début de la saison.

Du côté des vainqueurs samedi soir, c'est Kevin Utshinga qui n'a pas hésité à mettre à nouveau l'ambiance, micro en main.

"En fait, ça a commencé depuis le début de la saison", raconte celui qui a pris le pouvoir sur le milieu de terrain de Xavier Robert cette saison. "Les supporters, ils sont toujours là pour nous soutenir. Alors on essaie de leur rendre sur le terrain. Il y a une superbe entente avec eux, avec les supporters, on forme une grande famille. En outre, pour ce derby, on avait à coeur de répondre sur le terrain vu les déclarations qui nous ont touchées sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On est vraiment contents."

Ce côté grande famille avec les supporters, il se vérifie aussi du côté de la Raal qui draine un public fidèle plus nombreux à chaque match, même si ce samedi soir, grande occasion oblige, les deux camps avaient fait le plein de sympathisants.

Positionnés derrière le but car la Raal était visiteuse pour cette soirée, les supporters de la Raal ont joué le jeu en mettant l'ambiance et en sortant leurs traditionnelles banderoles. Et pour le retour sur le terrain et la reprise du championnat, les supporters ont voulu se la jouer taquins en sortant deux banderoles: "Résolutions 2019: on respecte la loi du football." Une inscription suivie de "Non, on déconne."

Les banderoles des supporters de la Raal © Dumont



Samedi soir, malgré la défaite, joueurs de la Raal et supporters ont à nouveau communié, comme une grande famille.

La Louvière Centre ou Raal, les deux camps étaient chez eux samedi soir au Tivoli.