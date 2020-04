Le club a communiqué sur les mesures prises concernant les primes et les affiliations.

Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, c'est en ce sens que la RUE Estinnoise a justifié les mesures prises et communiquées ce lundi.

La crise du coronavirus et les mesures de confinement qui ont été prises dans la foulée ont eu des repércussions sur le budget des petits clubs, tout comme à Estinnes.

Le comité estime d'ailleurs à 70.000€ le déficit actuel. "Les pertes de revenus dus à la fin de championnat, suppression du stage, du tournoi, des soupers et j'en passe sont estimés à un déficit de 70.000 € sans compter que les sponsors ne peuvent faire face à leurs promesses (et on les comprend bien)", indique le club. "A ça, on doit ajouter en perte sèche: tous les produits en stock périmés et donc perdus. Pour nous, c'est une réelle catastrophe."

Le club a donc pris des décisions. Cela concerne d'abord le montant des cotisations, qui était l'une des questions les plus souvent posée:

"Il n'est pas possible de rembourser le pro-rata non absorbé mais les cotisations de l'année prochaine ne seront pas augmentées."

Avec une équipe en P2, des entraineurs par dizaine et des joueurs par centaine (jeunes compris), la RUEE a pris d'autres mesures.

"Les primes des joueurs et les indemnités des formateurs ont été gelées à la fin de 2019. On ne pourra pas étaler le restant des primers sur l'an prochain. Tout est considéré comme clôturé. Est-ce exagéré? Situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Il faut savoir qu'un affilié coûte près de 500€ au club ..."

Le club précise encore, pour justifier ces mesures, que certains frais courent toujours alors que les trois terrains du club sont actuellement en plein entretien.