La tragique disparition inopinée de Dany Declève qui se faisait une joie de reprendre les rênes présidentielles était fatalement dans tous les esprits lors de la traditionnelle présentation des effectifs au Stade Rochefort. Une minute de recueillement en présence de Nathalie, sa veuve, fut d’ailleurs observée dans un silence de cathédrale.

"Nous avons perdu un Spirou de souche et de cœur mais la vie continue", souligna d’entrée de laïus Patrick Marcq alors que le fiston, Grégory, assume désormais les fonctions de CQ. Ce dernier n’est d’ailleurs pas le seul à vouer une fidélité indéfectible au matricule 704. Les frangins Lattuca, Filippo et Salvatore, seront respectivement T2 du noyau de la P1 et T1 du groupe appelé à militer en P3. (...)