Avec l’arrivée d’Aldo Redivo, Morlanwelz s’est assuré une bonne dose d’expérience. Avec Florian Waselle, le club dispose désormais de deux excellents gardiens. "J’ai hâte de travailler à nouveau avec lui", explique le portier de 40 ans. "Je l’avais croisé à l’époque de Charleroi, il évoluait chez les espoirs. Il a réalisé un beau parcours, depuis."

Pour le portier originaire du Brésil, il s’agit d’une belle opportunité. "C’est près de la maison. Depuis mon arrivée en Belgique, à Charleroi, en 2012, j’ai eu la chance de vivre de belles émotions. J’ai porté les couleurs de Châtelineau, avant d’évoluer durant six saisons en France, entre Douai, Accs et Béthune. Je retiens également la saison à Gooik. Malheureusement, j’ai eu une blessure. J’ai dû faire un choix et rejoindre la Ligue pour pouvoir revenir plus vite à mon niveau."