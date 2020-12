L’annonce des instances régionales et fédérale concernant la reprise du foot amateurs en février offre des perspectives pour les footballeurs à l’arrêt depuis plusieurs semaines.

La formule de championnat imposée pour la reprise (un demi-championnat) met en tout cas certaines équipes un peu plus devant leurs responsabilités.



C’est le cas du CO Trivières. Avec 100 % de réussite et un 15/15 avant la trêve Covid, les Cots ont finalement déjà fait un tiers du chemin vers le titre et un retour en P1.

“Ne brûlons pas les étapes !”