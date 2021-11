En voyant le score, on pourrait croire que Les Loups ont été largement dominés et n’ont pas eu voix au chapitre, ce qui n’a pas été le cas. Ils ont pris le jeu à leur compte la majorité de la partie et se sont octroyé autant d’occasions que les Anversois qui leur ont donné une leçon de réalisme. En effet, forts de leur premier succès à Knokke le week-end passé, les Loups démarraient en force et obtenaient un penalty dès la 3e minute pour une faute de Haagen sur Bentayeb, mais Kustermans détournait l’envoi de Ba.