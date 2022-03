Le joueur de La Louvière Centre pensait voir sa saison terminée prématurément mais pourrait finalement reprendre les entrainements plus tôt suite à un examen plus approfondi.

"Le ménisque est bien fissuré mais il va se réparer tout seul. Il n'est pas besoin d'opération. Plus de peur que de mal. Je me renseigne pour pouvoir reprendre dès que possible", nous indique Baptiste Aiello.

Blessé au ménisque en février suite à une mauvaise reprise d'appuis contre Knokke Baptiste Aiello pourrait finalement bien revenir plus tôt que prévu.