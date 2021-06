Samedi, la RAAL La Louvière a organisé, avec le foot festival 100 % filles, un nouvel événement réservé au foot féminin. Si une telle organisation n’est pas neuve à Strépy, dès le lancement de la saison, le club verra sa toute première équipe féminine défendre les couleurs louviéroises en P2.

À sa tête, le club n’est pas allé chercher bien loin pour nommer l’entraineur puisque c’est Barbara Carlisi, déjà active dans l’Académie 100 % filles, qui coachera ces Louves.

A 25 ans, ce n’est pas une première pour celle qui termine ses études de kiné puisqu’elle avait déjà pris en charge l’équipe dames de Manage avant, désormais, de se concentrer uniquement sur la RAAL où l’équipe dames sera aussi ambitieuse que le groupe masculin.

"On veut aller en Super League dans les cinq ans", lance celle qui avait commencé à jouer à Manage à 10 ans avant d’enchainer Nimy-Maisière, Braine-le-Comte, Saint-Ghislain avant de se lancer dans le coaching et qui ne dirait pas non à être full-time dans le foot. "L’équipe se doit d’ailleurs d’être compétitive si on veut atteindre notre premier objectif qui est la montée en P1 au terme de la saison prochaine."

Pour cette première saison, la Louviéroise disposera d’une vingtaine de joueuses et même si le nombre d’équipes féminines a vu le jour en grand nombre ces dernières semaines dans le Hainaut, les Verts n’ont éprouvé aucune difficulté à composer leur groupe.

"C’est un bon mix entre des jeunes joueuses qui vont découvrir les équipes séniors et des joueuses d’expérience", commente celle qui aimerait passer au brevet B dès que ce sera possible. "Elles viennent de Mons, de la région du Centre, de Charleroi et on a aussi récupéré une jeune joueuse qui était à Anderlecht chez les jeunes. Le projet louviérois plait parce qu’il se démarque. On a affiché nos ambitions et on a mis en place un objectif. Les filles voient que ça se met en place avec notamment des analyses vidéo, mon adjoint est d’ailleurs analyste vidéo pour la Fédération et les Diables… On sera attendues mais c’est déjà le cas avec l’équipe masculine."