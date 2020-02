Laurent Della Libera est désormais président de Morlanwelz et des Spirou Ladies. Deux clubs dont les équipes premières sont en crise.

Les Ladies se battent pour leur survie en D1. Les Morlanwelziens signent un début d’année 2020 catastrophique avec 4 défaites en 5 matchs et une sérieuse dégringolade au classement.

Ce samedi, c’est le voisin Brainois qui débarque à Morlanwelz. Avec un 12/12 pour débuter l’année, Braine est bien parti. Il ne manque plus que les troupes de Gonsette à son tableau de chasse. Les Morlanwelziens vont-ils encore se faire dépasser et voir les playoffs s’éloigner ?

Laurent Della Libera, êtes-vous résigné quant aux playoffs ?

“En tout cas, nous n’avons plus notre sort entre nos mains et c’est cela le plus problématique.”