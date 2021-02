Face au prestigieux adversaire, la RAAL a joué sans complexe, développant son jeu habituel et se montrant très affutée offensivement.

Si défensivement, la première mi-temps a montré quelques lacunes, comme le but de Mbenza l'a montré (1-0), les Louviérois ne se sont pas laissés démontés malgré l'ouverture du score.



Continuant à jouer comme ils savent le faire, les Verts ont alors profité d'un moment de flottement après un poteau de Mbenza (50e) pour augmenter le tempo et égaliser grâce à Lazitch sur une énorme frappe à la suite d'un corner dégagé.

Le but de Laet, alors que Vercauteren faisait rentrer ses titulaires habituels, vint en fin de match mettre fin au rêve louviérois.



“Je ne peux pas être déçu du match et surtout de la manière”, a confié le coach de la RAAL Frédéric Taquin à l'issue de la rencontre. “Mes joueurs ont montré de l’abnégation. Ils ont montré du caractère. Alors oui, on a montré de belles choses avec de la percussion, de la verticalité et j’en suis content mais, d'un autre côté, on a aussi concédé des occasions.”



La fiche du match

Antwerp: De Wolf; Seck; Gelin (63e Batubinskia), De Laet, De Pauw; Verstraete, De Sart (75e Lamkel Zé), Miyoshi (63e Refaelov), Ampomah (77e Gerkens), Mbenza (63e Lukaku), Avenatti

RAAL: Libertiaux; Kamneng, Lazitch, Calant; Louagé, Francotte, Matoka (84e Galvez Lopez), Vanhecke, Franco (75e Wildemeersch), Azevedo (75e Bruylandts), Henri (84e Crame).

Arbitre: M. Debeuckelaere.

Avertissements: Francotte, Ampomah, Calant

Les buts: 21e Mbenza (1-0), 56e Lazitch (1-1), 75e De Laet (2-1)