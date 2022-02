Troisième défaite (après Binche et le Crossing) à domicile pour le CESM et une fois encore par le plus petit écart. Comme le soulignait fort justement le buteur du jour, Dieudonné Lwangi (citoyen de Haine-Saint-Pierre soit dit en passant), un quart d’occasion (sic) aura suffi pour faire pencher la balance du côté visiteur.

La réussite du futur champion ? Cela y ressemble mais les ouailles de Michel Errico n’ont vraiment rien à se reprocher sinon un manque de finition en zone de conclusion. Le T1 du Scailmont la jouait philosophe au moment du debriefing