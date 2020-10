Le triathlète originaire de Boussoit a vécu une année 2020 très différente de ce qu’il aurait imaginé. Il a dû faire une croix sur de nombreuses compétitions à cause du coronavirus. À cette période, Benoit Thirot aurait dû être à Hawaï depuis une semaine pour préparer le mythique l’Ironman qui devait se tenir ce samedi. Au lieu de ça, il a mis un terme à une saison frustrante.

Benoit, petit retour en arrière pour débuter. Comment s’est passé le confinement pour un triathlète ?

“Les piscines ont été fermées donc forcément ce n’était pas possible de nager entre mars et juillet. Les sensations sont très importantes en natation et j’ai donc..."