Plusieurs candidats avaient été sondés, c'est finalement Bernard Bouger qui devient T1 de La Louvière Centre.

50 ans, il a une carrière de joueur pro derrière lui notamment à Sochaux et Lorient. "Lorient, un club cher à Ousmane Sow, notre recruteur", indique le club. "Il connait les compétences et le profil humain de "son" coach. Confiance mutuelle et complicité ont prévalu." Il sera épaulé par David Bourlard, nommé T2 plus tôt cette semaine.

Qui est Bernard Bouger?

Joueur de 98 à 2003, il est passé par Lorient, Valenciennnes, Quimper, Sochaux et Créteil. Avec près de 100 buts au compteur.

"Sa carrière de coach, s'est surtout concentrée sur la Cfa, devenue nationale 2, un réservoir magique dans lequel le football belge pro ou semi-pro, a souvent été puiser", continue Marcel Gevart.

A son CV, on épinglera six saisons au FC Fleury avec qui il glana un titre lors de la saison 2013-2014, passa huit tours en Coupe de France (2012-2013). "Il détient des statistiques très positives: record de matches sans défaites de 22 matches, un titre, trois 2e place."

Récemment, il officiait au Lusitanos St-Maur où il avait terminé à la 2e place.

"Sorti de l'école du Fc Lorient, son football a tendance à pencher vers l'avant avec des latéraux offensifs. Bernard Bouger sera en "immersion Belge" à partir d'aujourd'hui. Un coup d'accélérateur va être donné au recrutement."