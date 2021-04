Il y a un peu plus de deux ans, Bernard Braglia quittait l’Entente binchoise, dont la restructure pour former la RUS Binche s’intensifiait. Manager de la RJEB à l’époque, il quittait le monde du football quelques mois avant de prendre en charge l’aspect administratif de La Louvière Centre avant la reprise par les nouveaux investisseurs en septembre 2019.

Plus d’un an plus tard, le revoilà de nouveaux aux affaires dans un club de football… à la RUS Binche. "Au départ, j’avais dit que le foot, c’était fini mais finalement, si je devais accepter un nouveau défi, ça ne pouvait être qu’à Binche", sourit-il. "Plusieurs clubs m’ont contacté mais ça ne pouvait être que ce club. On va dire que je boucle la boucle."