Le Pays Vert avait tout en main pour repartir avec les trois points. À 2-0, avec seulement vingt minutes à jouer, la victoire lui tendait les bras. Pour Jimmy Hempte, coach local, "c’est symptomatique de notre début de saison. On ne joue que 80 minutes, on se fait donc punir. On devait avoir 4 points sur 6, c’est clairement la frustration qui prime".