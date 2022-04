La RUS Binche devra se passer de public, pour la deuxième fois cette saison, lors de la réception du Crossing le 1er mai. Et comme pour la réception de Gosselies début d'année (suite aux incidents en tribunes entre les supporters montois et binchois de novembre), ce n'est pas à cause de la crise sanitaire.

Il s'agit d'une décision du comité sportif d'infliger une forte sanction aux Lions suite aux débordements "d'une minorité de nos supporters" lors du match contre Tamines le 20 mars dernier.

Le 29 mars, le club a été reçu par le comité sportif de l'ACFF qui a infligé un nouveau huis clos et une amende de 2300 euros. "Une amende record pour un club amateur", se désole le club qui a annoncé ne plus tolérer aucun débordement.

Le match de dimanche contre Mons avait d'ailleurs été classée à risques en raison des antécédents entre les deux camps de supporters et un important dispositif de sécurité avait d'ailleurs été mis sur pied, ce qui avait découragé les supporters montois de faire le déplacement.

La direction binchoise entend durcir le ton.

"Une situation inacceptable pour notre club, où les dirigeants gèrent chaque euro de façon raisonnée.



Dans le prolongement des mesures prises ce dimanche pour la venue de Mons, la direction binchoise œuvrera en totale transparence avec les forces de l'ordre pour identifier tout fauteur de troubles à l'intérieur de son stade, imposera les exclusions de stade nécessaires et récupérera les montants des amendes et le manque à gagner d'un nouveau huis-clos à l'encontre du/de(s) coupables.



La tolérance zéro est désormais d'application à la RUS Binche.



Il ne peut plus être question de passion et de fidélité à son club lorsque celles-ci, exprimées de façon bestiale ou agressive, privent nos joueurs du soutien de centaines de supporters."