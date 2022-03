Binche et Tertre se sont quittés dos à dos Centre Michel Matton © ULP

Contrairement au dimanche précédent, l’USGTH a retrouvé de l’envie pour arracher un bon point.



Home sweet home, l’adage n’est momentanément plus d’actualité à la rue du Cœur Dolent où les Unionistes n’ont plus dicté leur loi depuis 113 jours. C’était lors de la visite de Aische le 14 novembre dernier (3-0). Depuis lors, c’est quatre points sur quinze au pied des remparts, vraiment pas suffisant que pour talonner de plus près le leader namurois. Une pointe de déception était perceptible dans les propos d’après-match du mentor de la RUSB, Jean-Louis D’Acchille : "Il nous a sûrement manqué du répondant dans l’impact physique et du gabarit pour mieux rentabiliser nos efforts avant la pause. (...)