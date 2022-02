Les Lions ne parviennent plus à sortir les griffes à domicile. Seulement trois points sur douze glanés depuis leur succès face à Aische (14 novembre dernier) et une efficacité en veilleuse, Kevin Lespagne étant un peu beaucoup l’arbre qui cache la forêt, lui qui a pourtant rentré son neuvième but dimanche après-midi.